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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Ocak 2025 Salı günü vefat eden 23 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

GÜLBAK ŞEN
 

KARACÖREN
01-02-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA BİLKAY
 

UĞURLU
06-12-1939

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUHLİS ÖZDEMİR
 

KARAKÖSE
25-06-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

LAMİŞ KOÇ
 

SARAYÖNÜ
15-01-1950

YEDİLER MEZARLIĞI

İBRAHİM SAVAŞ ÇINARKA
 

CİHANBEYLİ
06-11-1974

ARAPLAR MEZARLIĞI

MENEVŞE KOCAKUŞ
 

REİS
01-03-1963

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

AYŞE GÖKŞEN
 

BAKIRTOLU
01-01-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET TOPUZ
 

KONYA
27-07-1958

KARAASLAN MEZARLIĞI

MEHMET KARABOĞA
 

TEPEKÖY
05-02-1950

ALİYENLER MEZARLIĞI

AYŞE CEBE
 

BULCUK
02-01-1940

YAZIR MEZARLIĞI

SEYİT ZEYBEK
 

SARAYÖNÜ
12-09-1952

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN ÇAKMAK
 

KONYA
18-08-1973

TEKKE MEZARLIĞI

HACI ASLAN
 

AKVİRANKIŞLA
01-11-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

HÜSAMETTİN TANİRGAN
 

KONYA
20-01-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET EFE
 

ZİŞTON
01-07-1949

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET GÖZÜÇUKUR
 

KONYA
11-10-1941

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET SARI
 

ERMENEK
01-04-1964

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

HAVVA CANBOLAT
 

ÇİFTLİKÖZÜ
01-02-1933

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

MUSTAFA KOYUNCU
 

BEYBES
01-01-1954

BEYBES MEZARLIĞI

HÜSEYİN GÜL
 

MERAM
17-11-2024

TEKKE MEZARLIĞI

ALİ OSMAN ERKMEN
 

ÇAYIRBAĞI
10-03-1939

ÇAYIRBAĞI (Yeni) MEZARLIĞI 1

ELMAS GÜZEL
 

KARASINIR
24-09-1954

ULUIRMAK MEZARLIĞI

İBRAHİM BULUŞ
 

KONYA
08-09-1963

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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