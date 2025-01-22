Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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HASAN BULUNMAZ
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ZENGİCEK
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MUSALLA MEZARLIĞI
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OSMAN ADAM
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ZAFERİYE
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ABİDİN ŞİMŞEK
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YELMEZ
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YEDİLER MEZARLIĞI
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ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
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HİKMET ÖRS
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AVDAN
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ELMACI MEZARLIĞI
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ERZURUM
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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RABİA KARASAKAL
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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İSMET ERDAL
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YAZIR MEZARLIĞI
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ŞÜKRAN TANYILDIZ
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KADINHANI
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YAZIR MEZARLIĞI
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LÜTFİYE TÜRK
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İLYASBABA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ALİ DOĞAN
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AYVALCA
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YAĞBASAN MEZARLIĞI
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NARİN AVSEREN
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ÇUMRA
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ELMACI MEZARLIĞI
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TAHSİN TEKELİOĞLU
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ZENGİCEK
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ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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