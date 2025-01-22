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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Ocak 2025 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HASAN BULUNMAZ
 

ZENGİCEK
15-12-1941

MUSALLA MEZARLIĞI

OSMAN ADAM
 

ZAFERİYE
01-01-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ABİDİN ŞİMŞEK
 

YELMEZ
13-08-1937

YEDİLER MEZARLIĞI

ALİ EYMEN YILDIZ
 

MERAM
11-11-2024

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

HİKMET ÖRS
 

AVDAN
01-03-1949

ELMACI MEZARLIĞI

ATİYE ÇANKIRLI
 

KONYA
03-10-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

EBUBEKİR ÖZSÖZ
 

ERZURUM
19-04-1962

ÜÇLER MEZARLIĞI

RABİA KARASAKAL
 

KONYA
09-12-1983

YAZIR MEZARLIĞI

İSMET ERDAL
 

BOYALI
16-02-1946

YAZIR MEZARLIĞI

ŞÜKRAN TANYILDIZ
 

KADINHANI
31-07-1971

YAZIR MEZARLIĞI

LÜTFİYE TÜRK
 

İLYASBABA
02-01-1931

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ DOĞAN
 

AYVALCA
10-07-1939

YAĞBASAN MEZARLIĞI

NARİN AVSEREN
 

ÇUMRA
15-07-1937

ELMACI MEZARLIĞI

TAHSİN TEKELİOĞLU
 

ZENGİCEK
22-01-1945

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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