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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Ocak 2025 Perşembe günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

REFİK SAYDAM UÇAR
 

KOZANLI
11-09-1940

  

ESRA NAZİK
 

KONAK
25-05-2000

ANASULTAN MEZARLIĞI

MUSA UYAR
 

KONYA
20-09-1952

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HAVVA DUDU BAKIM
 

KARAPINAR
11-03-1950

YEDİLER MEZARLIĞI

AYŞE EDİRNELİGİL
 

KONYA
04-08-1960

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ KAYA
 

KIZILVİRAN
16-02-1941

YEDİLER MEZARLIĞI

YAŞAR ÇAY
 

KONYA
02-12-1966

MUSALLA MEZARLIĞI

MONA KAWARA
 

ALEPPO
21-06-1957

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

KERİM SÖNMEZ
 

KONYA
01-01-1939

HACIFETTAH MEZARLIĞI

RAMAZAN DÖNMEZ
 

HADİM
28-04-1970

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA KAYA
 

EŞME
01-05-1951

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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