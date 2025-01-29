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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Ocak 2025 Çarşamba günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HURİYE YILMAZ
 

HACINUMAN
29-04-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

CUMALİ TOPRAK
 

KONYA
20-03-1973

ALİYENLER MEZARLIĞI

MEHMET AKCA
 

TAŞBAŞI
04-07-1934

SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI

BİLAL ÖZYER
 

TEKKE
12-06-1949

YAĞBASAN MEZARLIĞI

AHMET SENCER
 

HAYIROĞLU
18-12-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

TÜRKAN ÇERDİK
 

KONYA
17-02-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

ŞENAY BAŞTUĞU
 

ILGIN
01-06-1973

TEKKE MEZARLIĞI

OSMAN ŞEN
 

TUTUP
20-11-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUSTAFA EROĞLU
 

BEYŞEHİR
01-01-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYIŞ AYTEKİN
 

KONYA
29-09-1958

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET GÜNDÜZ
 

HADİM
01-04-1989

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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