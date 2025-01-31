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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 31 Ocak 2024 Cuma günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

YAŞAR KORKAL
 

KONYA
18-01-1951

ULUIRMAK MEZARLIĞI

FATMAGÜL TORUN
 

SİLİFKE
04-02-1948

ÜÇLER MEZARLIĞI

MÜNEVVERE ŞAHİN
 

KURTHASANLI
24-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SÜLEYMAN TOPRAK
 

SÜRÜÇ
01-07-1945

YEDİLER MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM
 

DEDEMOĞLU
24-05-1959

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET GÖÇER
 

AĞABEYLİ
03-03-1947

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE ALPEL
 

UŞAK
01-01-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

HABİBE MARTİN
 

TIRNOVA
01-07-1944

ALİYENLER MEZARLIĞI

ZELİHA TAŞÇI
 

KARAPINAR
10-04-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

NİLÜFER YAZGAN
 

BAFRA
01-07-1934

MUSALLA MEZARLIĞI

SARE ERSOY
 

ALİBEYHÜYÜĞÜ
03-07-1936

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE DAĞLI
 

KONYA
25-01-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HASAN DEMİRARSLAN
 

KIZILÇAKIR
01-05-1937

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ÖZSU
 

TEKKE
23-10-1954

TEKKE MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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