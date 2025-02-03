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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 3 Şubat 2025 Pazartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYSEL ERARSLAN
 

KONYA
03-03-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

AYŞE CEYLAN
 

KOZLU
03-05-1939

BEDİR MEZARLIĞI

AHMET ORUÇOĞLU
 

NUZUMLA
25-11-1947

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HÜSEYİN İLERİ
 

ERMENEK
10-04-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ ÇELİKÖRS
 

KONYA
01-03-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE GÖKOĞLU
 

KAPLANDI
01-07-1933

YAZIR MEZARLIĞI

SÜLEYMAN KALACI
 

TEKKE
26-12-1931

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HACER AKDENİZ
 

BAYAZIT
03-01-1929

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

SEVİM ŞAR
 

KARAHÜYÜK
10-01-1949

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ALİ BULUT
 

AYDIN
01-07-1937

YAZIR MEZARLIĞI

AHMET KÜÇÜKKARA
 

KADINHANI
19-09-1944

YAZIR MEZARLIĞI

CİHAT KORKMAZ
 

KOVANLIK
13-05-1974

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

MUSTAFA KUMAK
 

KARAKÖSELER
12-02-1946

YAĞBASAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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