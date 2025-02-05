Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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ELİFE ÇAKMAK
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KADINHANI
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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SIDDIKA ŞENSÖZLÜLER
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KONYA
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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ERDOĞAN COŞKUNGÖNÜL
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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KONYA
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KELHASAN
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YUKARIPINARBAŞI
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KONYA
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DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI
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ŞAKİR ÇETİN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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FADİME AYTUĞRUL
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GÖRMEL
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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OSMAN IŞIK
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NEBİL ERTÜZÜN
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AHMET ŞÜKRÜ ATAOĞLU
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KONYA
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YUSUF KARADUMAN
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YENİBAHÇE MEZARLIĞI
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