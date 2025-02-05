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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 5 Şubat 2025 Çarşamba günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ELİFE ÇAKMAK
 

KADINHANI
03-06-1970

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SIDDIKA ŞENSÖZLÜLER
 

KONYA
15-06-1939

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ERDOĞAN COŞKUNGÖNÜL
 

KONYA
13-02-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

MİNE PİRİNÇCİ
 

KONYA
13-03-1956

MUSALLA MEZARLIĞI

ELİFE UÇAN
 

KELHASAN
20-04-1938

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ER
 

YUKARIPINARBAŞI
20-02-1952

PINARBAŞI (Yukarı) MEZARLIĞI

HAYDAR KÜPCÜK
 

MERAM
01-06-1985

MUSALLA MEZARLIĞI

VURAL HIZVER
 

KONYA
01-12-1941

ALİYENLER MEZARLIĞI

SEYİDE SEYMEN
 

KONYA
01-01-1949

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

ŞAKİR ÇETİN
 

AKVİRAN
27-09-1947

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FADİME AYTUĞRUL
 

GÖRMEL
07-05-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

OSMAN IŞIK
 

SİVAS
23-08-1969

YAZIR MEZARLIĞI

EROL SÖYLER
 

YATAĞAN
23-11-1963

BEDİR MEZARLIĞI

ZÜNBÜL ESKİ
 

LADİK
20-02-1943

YEDİLER MEZARLIĞI

SEFER YAYLACI
 

ÇUMRA
02-07-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

NEBİL ERTÜZÜN
 

KONYA
17-03-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET ŞÜKRÜ ATAOĞLU
 

KONYA
14-03-1964

ÜÇLER MEZARLIĞI

YUSUF KARADUMAN
 

AVDAN
01-01-1957

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN KURT
 

RESİL
01-01-1952

YENİBAHÇE MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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