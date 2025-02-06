Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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ABDULLAH ORAL
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SELÇUKLU
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TEKKE MEZARLIĞI
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MUSTAFA BODUR
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KİLDERE
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KONYA
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