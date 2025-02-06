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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 6 Şubat 2025 Perşembe günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ABDULLAH ORAL
 

SELÇUKLU
01-02-1929

TEKKE MEZARLIĞI

MUSTAFA BODUR
 

KİLDERE
20-01-1960

KARAASLAN MEZARLIĞI

OSMAN BÜYÜKHASIRCI
 

KONYA
07-10-1962

BEDİR MEZARLIĞI

ADAVET YILDIRIM
 

KARAKURTLU
01-04-1931

MUSALLA MEZARLIĞI

ZÜBEYİR CÖMERT
 

KULU
10-07-1970

HOCACİHAN MEZARLIĞI

DUDU GÜNAYDIN
 

ÇİFTLİKÖZÜ
20-07-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ADEM BIYIKLI
 

YUKARIKIZILCA
28-04-1967

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

SEYİT ATA
 

DİVANLAR
01-06-1956

YAZIR MEZARLIĞI

MAKBULE KÜÇÜKÖZKAN
 

KONYA
20-11-1947

MUSALLA MEZARLIĞI

NECDET GÜLTEKİN
 

EĞİRLER
01-01-1957

TEM MEZARLIĞI

HAFİZE ASLANTALAY
 

KONYA
08-01-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

BEBEK NACWA
 

MERSİN
28-01-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MUSTAFA ÇÖMLEKCİ
 

ÇALMANDA
10-01-1949

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MUSA DİKİCİ
 

AŞAĞI ÇİĞİL
01-07-1932

TEKKE MEZARLIĞI

NAJIB GHAFOURI
 

TAKHAR
01-01-1997

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

AYŞE OFLAZ
 

KOVANLIK
19-08-1937

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

HALİL İBRAHİM DEMİR
 

TEKKE
20-03-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

AYTEN KEY
 

CİHANBEYLİ
11-03-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

VESİLE SELBES
 

HACINUMAN
02-05-1926

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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