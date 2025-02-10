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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 10 Şubat 2025 Pazartesi günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ADNAN TAPUR
 

ERMENEK
28-09-1975

YAZIR MEZARLIĞI

FEVZİYE AYDIN
 

ÇILDIR
08-08-1928

ARAPLAR MEZARLIĞI

SEHER TELEK
 

HASANKALE
04-06-1947

ALİYENLER MEZARLIĞI

MURAT KARAASLAN
 

İSTANBUL
03-02-1969

HARMANCIK MEZARLIĞI

RAZİYE ÖZ
 

KONYA
21-05-1981

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİ ÇALIŞ
 

ÇİMEN
20-06-1963

YAZIR MEZARLIĞI

SAİM BÜYÜKSALTIK
 

KONYA
01-12-1950

DERE AŞIKLAR MEZARLIĞI

KADRİYE FİLİK
 

B.TOLU
07-09-1930

ALİYENLER MEZARLIĞI

ŞERİFE EREN
 

SELÇUKLU
30-11-1930

YAZIR MEZARLIĞI

HATİCE SEMRA ERCAN
 

ANKARA
01-02-1964

MUSALLA MEZARLIĞI

HASİBE SOYLU
 

KOVANLIK
18-03-1936

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

ŞERİFE ACILAR
 

HALIÇ
01-07-1932

MUSALLA MEZARLIĞI

ZEYNEP TÜRKMEN
 

KAPLANLI
07-11-1929

YAZIR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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