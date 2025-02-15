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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 15 Şubat 2025 Cumartesi günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

NURİ HAVITOĞLU
 

KONYA
20-07-1953

YAĞBASAN MEZARLIĞI

KERİM ÖZKUL
 

TAŞKENT
01-02-1944

ULUIRMAK MEZARLIĞI

KEZİBAN ŞEN
 

KARAMAN
05-11-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

SELAHATTİN HARMANCI
 

KARASINIR
01-09-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

ARİF ÇEVİK
 

ALKARAN
12-02-1955

KARAASLAN MEZARLIĞI

RAHİM KÜÇÜK
 

ÇEŞMELİSEBİL
26-02-1939

YAZIR MEZARLIĞI

SONGÜL KABLAN
 

TORUL
09-09-1961

YAZIR MEZARLIĞI

RAMAZAN ORHANLI
 

ZAFERİYE
20-10-1956

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ MERT ÖZ
 

KARATAY
19-05-2024

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MEHMET ŞENER
 

ÜÇPINAR
20-05-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET YILDIRIM
 

TOMARZA
15-01-1995

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET ÇETİNER
 

GENCEK
08-02-1947

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FETHİ KÖROĞLU
 

HACINUMAN
06-04-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

NACİYE BUDAK
 

AKAR
28-02-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSEYİN BİTER
 

SULUTAS
21-05-1942

SULUTAS MEZARLIĞI

MEHMET TOSUN
 

KARALGAZİ
25-08-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

OSMAN BORAN
 

ÇARIKLAR
23-01-1967

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ARİFE KESKİN
 

ÇİĞİL
01-01-1940

TEKKE MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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