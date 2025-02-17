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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 17 Şubat 2025 Pazartesi günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HAVVA ÖDEV
 

KONYA
02-02-1945

ALİYENLER MEZARLIĞI

HAYRETTİN AYDINOĞLU
 

SİVAS
11-03-1938

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

HATİCE ER
 

DERBENT
15-11-1949

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

AYŞE TOSUN
 

KONYA
19-09-1961

SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI

AYŞE KILIÇ
 

MESUDİYE
21-05-1945

SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI

PAKİZE MÜMÜNOĞLU
 

TAŞKENT
12-02-1937

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HASİBE BATAN
 

KONYA
14-08-1964

MUSALLA MEZARLIĞI

FİKRET EKENTOK
 

KONYA
04-06-1932

MUSALLA MEZARLIĞI

EMİNE SARAÇOĞLU
 

KONYA
29-09-1963

MUSALLA MEZARLIĞI

METİN KILIÇ
 

APA
20-01-1942

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAVVA ARAÇ
 

KONYA
01-11-1935

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ZÜBİDE BUĞDAY
 

SARAY
20-11-1937

YAĞBASAN MEZARLIĞI

MUSTAFA BEDEL
 

LALEBAHÇE
25-01-1941

KARAKEMAL MEZARLIĞI

SÜLEYMAN AKBAŞ
 

SELÇUKLU
01-01-1941

ALİYENLER MEZARLIĞI

AHMET KARADAĞ
 

ŞUHUT
20-12-1952

YAZIR MEZARLIĞI

OSMAN KONYALI
 

ÇUMRA
26-03-1938

HACIFETTAH MEZARLIĞI

FATMA GÜLER
 

MUT
23-04-1951

ATABEY MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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