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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 18 Şubat 2025 Salı günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ELMAS KILIÇ
 

TAŞPINAR
10-10-1952

ALİYENLER MEZARLIĞI

FATMA ÖDEVOĞLU
 

KONYA
09-10-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

HASAN ALİ ARSLAN
 

KARATAY
07-12-2011

ELMACI MEZARLIĞI

EMİNE GAYMAZ
 

KONYA
03-03-1984

YEDİLER MEZARLIĞI

ŞERİFE PEKKÜPELİ
 

KONYA
19-05-1964

ANASULTAN MEZARLIĞI

FATMA SARITAŞ
 

KIZILVİRAN
07-02-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA PATLAK
 

ISPARTA
20-11-1960

YAZIR MEZARLIĞI

SARİYE KÜÇÜKTUNCA
 

KIZILHÜYÜK
03-06-1928

HACIFETTAH MEZARLIĞI

YAŞAR KÜÇÜKHASIRCI
 

KONYA
23-12-1961

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

HASAN DURUCAN
 

MEYDANLI
10-02-1936

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ALAY İME
 

KARAYAZI
05-11-1961

TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI

SADETTİN ÇİFTÇİ
 

İSHAKLI
07-08-1954

YAZIR MEZARLIĞI

CEMİLE KÜÇÜK
 

ÇEŞMELİSEBİL
25-12-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

HANİFE ARICI
 

HADİM
03-10-1947

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MEMET ŞÜKRÜ TOPRAK
 

ERUH
09-10-1971

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ASIM ALCAN
 

BURHANİYE
09-02-1940

YAZIR MEZARLIĞI

İMEN EL AHMED
 

SELÇUKLU
15-11-2023

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

YASİR EL AHMED
 

KONYA
17-01-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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