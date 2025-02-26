Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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DERVİŞ DEMET
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KONYA
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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BOZKIR
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
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Konya cenaze hizmetleri nerede?
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