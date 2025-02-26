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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Şubat 2025 Çarşamba günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

DERVİŞ DEMET
 

KONYA
24-02-1944

ALİYENLER MEZARLIĞI

ELMAS DALMIŞ
 

KOZAĞAÇ
10-08-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

MUAMMER ÇAĞLAYAN
 

KONYA
06-12-1955

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

REMZİ KIYAK
 

KONYA
02-04-1947

MUSALLA MEZARLIĞI

İBRAHİM ARKİŞ
 

KONYA
19-08-1962

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HATİCE KAPLAN
 

KONYA
02-04-1955

ALİYENLER MEZARLIĞI

NURİYE KÜÇÜK
 

KONYA
20-04-1933

KÖYCEĞİZ MEZARLIĞI

MEHMET AYTAP
 

KONYA
01-09-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

EMİNE TOPUZ
 

BOZKIR
01-01-1968

YAZIR MEZARLIĞI

ŞEKURE UĞURLU
 

KONYA
01-06-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAMDİYE SATILMIŞ
 

KONYA
30-12-1955

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET AK
 

BOZKIR
22-11-1985

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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