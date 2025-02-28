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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Şubat 2025 Cuma günü vefat eden 21 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ŞERİFE TEKİN
 

OVAKAVAĞI
11-08-1934

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

ERDAL MUTLU
 

ERZİNCAN
17-11-1980

MUSALLA MEZARLIĞI

FATİH BALIK
 

KONYA
27-09-1980

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE ÖNAL
 

KADIOĞLU
05-01-1949

YAZIR MEZARLIĞI

ZAFER ÇETİNKAYA
 

NALLIHAN
30-08-1957

YAZIR MEZARLIĞI

HORİYE ELVERİR
 

KONYA
05-08-1933

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

BAYRAM KAYALI
 

ILGIN
23-04-1964

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

NADİDE KAĞITLI
 

KONYA
21-12-1941

ULUIRMAK MEZARLIĞI

FATMA ÇİNAR
 

KARAMUSA
03-01-1942

ARAPLAR MEZARLIĞI

MAKBULE ÖZTÜRK
 

KADINHANI
23-06-1953

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SUNA KARGICI
 

SİLLE
06-01-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA SARITAŞ
 

AKKİSE
01-01-1962

ELMACI MEZARLIĞI

HATİCE RÜVEYDE SUR
 

KONYA
03-10-1933

ULUIRMAK MEZARLIĞI

SERKAN ÖZKAL
 

ÇUMRA
21-09-1976

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN BÜYÜKPASTIRMACI
 

KONYA
01-05-1936

ÜÇLER MEZARLIĞI

HATİCE KARDAŞ
 

ŞAHÖREN
01-01-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RIFKI ZENGİN
 

KONYA
01-03-1941

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

ÖMER FARUK ÖZDEMİR
 

SAİTİLİ
01-03-1932

MUSALLA MEZARLIĞI

NOĞMAN KAYHAN
 

KARACAVİRAN
12-11-1931

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HASAN ETEŞ
 

KONYA
18-03-1945

ÜÇLER MEZARLIĞI

FETHİ POSLU
 

CİHANBEYLİ
04-04-1953

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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