Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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AYŞE BEYDEMİR
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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BAŞHÜYÜK
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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KONYA
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YEDİLER MEZARLIĞI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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HALİL İBRAHİM SALIVAR
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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