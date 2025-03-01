GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 1 Mart 2025 Cumartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AYŞE BEYDEMİR
 

KONYA
31-08-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

NURAL ÇÖĞÜRCÜ
 

BAŞHÜYÜK
08-08-1958

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

KAMİL ARICI
 

KONYA
01-04-1962

ÜÇLER MEZARLIĞI

NADİRE GÜÇ
 

AKSARAY
01-01-1972

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAMDİYE KOSTAK
 

KONYA
09-01-1933

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİ AKAY
 

KÜÇÜKILICAPINAR
24-04-1942

HACIFETTAH MEZARLIĞI

TÜRKAN SUNKAR
 

BAŞHÜYÜK
02-06-1944

YEDİLER MEZARLIĞI

ŞAKİR SELVİ
 

HACINUMAN
01-01-1949

YEDİLER MEZARLIĞI

SALİH BAĞRIAÇIK
 

AĞRIS
10-03-1952

BEDİR MEZARLIĞI

SEMİYE ACAR
 

SADIKLAR
01-04-1950

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MİYASE COŞKUN
 

APASARAYCIK
20-04-1930

YAĞBASAN MEZARLIĞI

RANİM AL ABD
 


01-01-2007

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ABDULFETTAH EL

 

SURİYE
05-01-1940

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

KAZIM ÖTER
 

HADİM
16-04-1943

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HALİL İBRAHİM SALIVAR
 

KONYA
10-01-1978

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir