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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 6 Mart 2025 Perşembe günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ŞERİFE SÜTCÜ
 

AKŞEHİR
20-12-1966

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ŞAMİL ECİRLİ
 

KARANLIKDERE
25-09-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞADAN GÜMÜŞ
 

KONYA
20-07-1946

YAZIR MEZARLIĞI

HATİCE ÜZÜM
 

KADINHANI
20-03-1933

ÜÇLER MEZARLIĞI

İSMET HEYBET
 

YAVAŞLI
11-11-1946

YAZIR MEZARLIĞI

HİKMET SÜLE
 

KADINHANI
01-01-1950

YAZIR MEZARLIĞI

HAVVA KÖSE
 

KARABAĞ
01-07-1938

ARAPLAR MEZARLIĞI

FADİMEANA SAĞLAM
 

EVLİYATEKKE
16-10-1935

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NAZIM FÜNLÜ
 

KONYA
15-02-1940

ALİYENLER MEZARLIĞI

BAYRAM KARPUZ
 

ACIDORT
14-04-1950

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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