Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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SAFİYE AK
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ÇARŞAMBA
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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GÜLŞEN ÖLÇER
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BİLECİK
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HÜSEYİN OĞUZ
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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KONYA
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SIDDIKA KÖROĞLU
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KARANLIKDERE
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YAZIR MEZARLIĞI
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MUSTAFA DÜRÜYEN
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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KONYA
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