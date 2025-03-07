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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 7 Mart 2025 Cuma günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SAFİYE AK
 

ÇARŞAMBA
25-03-1981

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

GÜLŞEN ÖLÇER
 

BİLECİK
01-10-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HÜSEYİN OĞUZ
 

KONYA
21-06-1971

MUSALLA MEZARLIĞI

ZEYNEP RANA GÜNGÖR
 

MERAM
28-02-2025

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ÖMER FARUK BAYBAŞ
 

KONYA
27-07-1975

YAZIR MEZARLIĞI

SIDDIKA KÖROĞLU
 

KARANLIKDERE
04-03-1938

YAZIR MEZARLIĞI

TORUN MEHMET OFLAZ
 

YUKARIEŞENLER
15-04-1958

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA DÜRÜYEN
 

KONYA
06-01-1952

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ŞERİFE ÜNAL
 

TATKÖY
20-11-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMA KILINÇ
 

HASANGAZİ
01-11-1924

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSEYİN KOYUNCU
 

AKSARAY
20-05-1967

ALİYENLER MEZARLIĞI

GÜLŞEN YÜKSEL
 

ERMENEK
20-03-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA KALKAN
 

SELÇUKLU
16-09-2001

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ALİ RIZA COŞKUN
 

KONYA
25-02-1978

ARAPLAR MEZARLIĞI

KEZBAN ÇALKAYA
 

SULUTAS
14-11-1956

SULUTAS MEZARLIĞI

TAHA AKÇAYIR
 

AKSARAY
01-05-1951

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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