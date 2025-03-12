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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 12 Mart 2025 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HAVVA ADIYAMAN
 

KONYA
17-11-1983

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET BÜYÜKIRMAK
 

KONYA
19-05-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAŞADİYE GÜÇYETMEZ
 

KÖKEZ
11-01-1946

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SABIR TUTUŞ
 

KAVAK
01-04-1960

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HASAN ÖZLÜ
 

DEĞİŞ
01-01-1964

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HATİCE GÜLBEYAZ
 

KARAMAN
05-09-1971

ELMACI MEZARLIĞI

KUDRET SATI
 

ZAFERİYE
01-01-1955

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET DİNSEL
 

KONYA
01-01-1956

MUSALLA MEZARLIĞI

MUHAMMED MUSTAFA KÜÇÜKDAĞ
 

SELÇUKLU
17-03-2006

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

AYŞE GENÇAY
 

BİLECİK
01-07-1946

MUSALLA MEZARLIĞI

ABDULLAH ÇETİN YASSIKAYA
 

BANDIRMA
11-03-1946

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUHAMMER ORMANKAYA
 

 

HACIMEHMETLİ
22-02-1958

TEKKE MEZARLIĞI

FATMA DEMİRBAŞ
 

KAYAAĞZI
15-06-1936

ELMACI MEZARLIĞI

ÖMER ERMAN
 

MERAM
12-04-2010

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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