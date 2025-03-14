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Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 14 Mart 2025 Cuma günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HABİB ÇAKMAK
 

KULU
09-02-1973

YAZIR MEZARLIĞI

ELMAS ÇETİN
 

MERAM
24-08-1998

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

YALÇIN KAYA
 

KONYA
25-11-1965

MUSALLA MEZARLIĞI

MELAHAT BEKTAŞ
 

BOZKIR
10-10-1948

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HAYRİYE KÖPRÜLÜ
 

ÜZÜMLÜ
25-08-1967

PİRİ HASAN MEZARLIĞI

AHMET DAĞLI
 

SARNIÇ
03-01-1954

YEDİLER MEZARLIĞI

EBİŞ ERSİN GÜDÜL
 

GÜLNAR
01-07-1938

YAZIR MEZARLIĞI

MURAT SAKMAN
 

KONYA
14-02-1974

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MELAHAT HALTALI
 

BAKIRTOLU
16-01-1956

ULUIRMAK MEZARLIĞI

NACİYE ÖZBEDEL
 

BULCUK
16-11-1941

TEKKE MEZARLIĞI

ÖKKAŞ GÜNEL
 

RABAT
01-01-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET MACARTAY
 

GÖLYAZI
15-12-1963

TEM MEZARLIĞI

NACİYE GÜLHAN
 

BİLECİK
01-01-1944

MUSALLA MEZARLIĞI

AZIZA SABBAGH
 

HALEP
04-03-1937

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

HAFİZE KARAŞAHİN
 

KONYA
03-09-1947

HACIFETTAH MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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