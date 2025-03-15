Konya’da bugün vefat edenler

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
HASAN TUTAR
|
HADİM
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ŞADİYE YARAROĞLU
|
SİLLE
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
EMİNE ÖZÇETİN
|
HADİM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MURAT ŞAHBAZ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
BURAK YILDIRIM
|
MERAM
|
YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|
AYŞE YILDIZ
|
GİRVAT
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
MERYEM SELVİTOPU
|
MUCUR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
İSMAİL DOĞRU
|
AVDAN
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
HAFİZE AYDIN
|
RUSCUK
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
TAHİR SAMUR
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
ŞİRİN GÜZEL
|
MİDYAT
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
HASAN ÇALLI
|
ILGIN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ALTAY
|
BOYALI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AYŞE SEVİM KEŞCİ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96