GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 15 Mart 2025 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HASAN TUTAR
 

HADİM
07-05-1961

KARAASLAN MEZARLIĞI

ŞADİYE YARAROĞLU
 

SİLLE
10-11-1953

YEDİLER MEZARLIĞI

EMİNE ÖZÇETİN
 

HADİM
01-07-1944

YAZIR MEZARLIĞI

MURAT ŞAHBAZ
 

KONYA
02-06-1980

MUSALLA MEZARLIĞI

BURAK YILDIRIM
 

MERAM
28-06-1996

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

AYŞE YILDIZ
 

GİRVAT
14-01-1944

ELMACI MEZARLIĞI

MERYEM SELVİTOPU
 

MUCUR
01-03-1947

MUSALLA MEZARLIĞI

İSMAİL DOĞRU
 

AVDAN
02-06-1939

ELMACI MEZARLIĞI

HAFİZE AYDIN
 

RUSCUK
01-07-1931

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

TAHİR SAMUR
 

KONYA
10-08-1962

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ŞİRİN GÜZEL
 

MİDYAT
23-04-1971

YEDİLER MEZARLIĞI

HASAN ÇALLI
 

ILGIN
01-09-1939

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA ALTAY
 

BOYALI
01-02-1938

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE SEVİM KEŞCİ
 

KONYA
01-01-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER