Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MEVLÜT ÖZTÜRK
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KUNDULLU
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YAZIR MEZARLIĞI
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TENZİLE EFE
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KEMALLER
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BEDİR MEZARLIĞI
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NECMETTİN ÖNER
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KAYNAR
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MEHMET ALİ KARAKAYA
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DEVEDERESİ
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TEKKE MEZARLIĞI
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İSMAİL YAYLA
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SELÇUKLU
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YAZIR MEZARLIĞI
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AYŞE KIZILTAN
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET ÇOBAN
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HACI TAHTAOĞLU
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KOLUKISA
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YAZIR MEZARLIĞI
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NEJLİHA BAŞAK
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KOLUKISA
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YAZIR MEZARLIĞI
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SEFER NARLIBAHÇIVAN
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T. KARAHÜYÜK
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AYŞE ZEYBEK
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ÇEŞMELİSEBİL
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YAZIR MEZARLIĞI
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BURAK CAN
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KARATAY
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SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
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SÜLEYMAN BAKTEMUR
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TUZLUCA
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TEM MEZARLIĞI
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İBRAHİM ETEM ÇAĞLAK
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AKSARAY
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MEHMET NALBANTOĞLU
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CİHANBEYLİ
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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EMİNE ÖGEÇ
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NUZUMLA
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YAZIR MEZARLIĞI
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ASENAT ALI
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SELÇUKLU
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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DURMUŞ ALİ BOZYİĞİT
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SELÇUKLU
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HARMANCIK MEZARLIĞI
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AYŞE AYKAÇ
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YUNUSLAR
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MUSALLA MEZARLIĞI
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