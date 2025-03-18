GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 18 Mart 2025 Salı günü vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MEVLÜT ÖZTÜRK
 

KUNDULLU
02-03-1956

YAZIR MEZARLIĞI

TENZİLE EFE
 

KEMALLER
01-07-1941

BEDİR MEZARLIĞI

NECMETTİN ÖNER
 

KAYNAR
10-01-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ALİ KARAKAYA
 

DEVEDERESİ
25-04-1942

TEKKE MEZARLIĞI

İSMAİL YAYLA
 

SELÇUKLU
17-02-2003

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE KIZILTAN
 

KONYA
03-05-1976

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ÇOBAN
 

KONYA
25-04-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

HACI TAHTAOĞLU
 

KOLUKISA
05-01-1965

YAZIR MEZARLIĞI

NEJLİHA BAŞAK
 

KOLUKISA
19-02-1946

YAZIR MEZARLIĞI

SEFER NARLIBAHÇIVAN
 

T. KARAHÜYÜK
12-03-1948

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE ZEYBEK
 

ÇEŞMELİSEBİL
10-03-1942

YAZIR MEZARLIĞI

BURAK CAN
 

KARATAY
18-06-2007

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

SÜLEYMAN BAKTEMUR
 

TUZLUCA
10-05-1953

TEM MEZARLIĞI

İBRAHİM ETEM ÇAĞLAK
 

AKSARAY
01-07-1927

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET NALBANTOĞLU
 

CİHANBEYLİ
03-02-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

EMİNE ÖGEÇ
 

NUZUMLA
04-03-1940

YAZIR MEZARLIĞI

ASENAT ALI
 

SELÇUKLU
17-03-2025

ÜÇLER MEZARLIĞI

DURMUŞ ALİ BOZYİĞİT
 

SELÇUKLU
10-01-1937

HARMANCIK MEZARLIĞI

AYŞE AYKAÇ
 

YUNUSLAR
11-01-1939

MUSALLA MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER