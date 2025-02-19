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Konya’da bugün vefat edenler - 19 Şubat Çarşamba

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler - 19 Şubat Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 19 Şubat 2025 Çarşamba günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

FETHİ GÜNDÜZ
 

AVDAN
01-01-1949

TEKKE MEZARLIĞI

MAKBULE DİNMEZ
 

ESKİŞEHİR
01-01-1942

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE GÜNEŞ
 

SİLİFKE
10-02-1947

YAZIR MEZARLIĞI

SEFA SÜLÜK
 

BALYAS
11-01-1962

YAZIR MEZARLIĞI

HALİME GÜZEL
 

HADİM
01-07-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMA KARATEPE
 

HADİM
01-07-1947

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATIMANA ESĞİ
 

AKSARAY
16-01-1950

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEVLÜT TAŞPINAR
 

ILICAPINAR
20-05-1955

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

HİKMET BOZKURT
 

AVALAMA
04-02-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YAŞAR ÇUBUKOĞLU
 

KONYA
01-08-1934

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ADİLE UYSAL
 

HADİM
01-07-1937

DEDEMLİ MEZARLIĞI

AİŞE EL ALLUŞ
 

KARATAY
20-02-2023

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MEHMET NORAS
 

KONYA
28-01-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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