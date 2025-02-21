GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler-21 Şubat

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler-21 Şubat
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Şubat 2025 Cuma günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ARZU SEZEN
 

KONYA
17-12-1965

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZEKİ ERCAN
 

AKKİSE
06-07-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

HASAN YALÇIN
 

BAŞLAR
01-06-1945

YAZIR MEZARLIĞI

SITKI CENGİZ
 

BULUMYA
04-03-1955

YAZIR MEZARLIĞI

KAMİLE UYAR
 

İLİSIRA
01-08-1947

YAZIR MEZARLIĞI

YASİN KÜFREVİ
 

KARATAY
11-11-1993

ALİYENLER MEZARLIĞI

HAVVA BAŞARAN
 

ANAMUR
05-08-1942

TEKKE MEZARLIĞI

MAHMUT PARLAKYILDIZ
 

KONYA
21-05-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

UĞUR SARICAN
 

KARŞIYAKA
19-10-1990

TEKKE MEZARLIĞI

BAHRİ GÜREŞCİ
 

ORTAKÖY
09-06-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

YAKUB HAKKI GÜNİNDİ
 

KONYA
02-09-1969

HACIFETTAH MEZARLIĞI

HÜSEYİN TAŞ
 

ÇAYIRBAĞI
10-01-1961

ÇAYIRBAĞI (Yeni) MEZARLIĞI 1

RAMAZAN ÇAKIR
 

HATUNSARAY
25-03-1956

HACIFETTAH MEZARLIĞI

YÜKSEL KÜÇÜKKABASAKAL
 

KONYA
10-07-1954

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAVVA GÜNİNDİ
 

KAYAPINAR
21-08-1939

HACIFETTAH MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir