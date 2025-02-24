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Konya’da bugün vefat edenler- 24 Şubat Pazartesi

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler- 24 Şubat Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Şubat 2025’te vefat eden 19 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ANİSSA USLU
 

SAİNT DİE-FRANSA
14-09-2004

YAĞBASAN MEZARLIĞI

NACİYE KORKMAZ
 

KIRKIŞLA
24-01-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET EMİN KAYACIK
 

KARATAY
12-05-1989

ÜÇLER MEZARLIĞI

AKİLE İNANÇ
 

TAŞPINAR
02-02-1956

ARAPLAR MEZARLIĞI

ÖMER ÇELİKTAŞ
 

SELÇUKLU
10-09-1989

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FADİM DORUK
 

KONYA
14-01-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAHYA CEYLAN
 

MECİDİYE
09-03-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA EL ZİR
 

SELÇUKLU
18-11-2024

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

MEHMET EMİN EROL
 

KIZILVİRAN
27-10-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİM UĞURLU
 

ÜÇPINAR
10-11-1958

ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI

FADİME BOYDAK
 

TEPEKÖY
01-05-1935

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET KURAĞ
 

DERBENT
05-01-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

GÜLBAHAR YARDIMCI
 

KAYACIK
18-09-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

SEFER GÜLECCİ
 

AYVALCI
17-12-1936

YAZIR MEZARLIĞI

HASAN ALİ GÜN
 

DEMİRCİ/DERE
20-05-1938

YEDİLER MEZARLIĞI

HÜSEYİN ARSLAN
 

HADİM
01-07-1950

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

MUSTAFA TARHAN
 

KONYA
05-01-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

SENAR ÜYE
 

ÖZALP
01-01-1979

ALİYENLER MEZARLIĞI

ABDÜLAHAT CEVİZLİ
 

KOÇAŞ
18-01-1958

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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