Konya’da bugün vefat edenler- 24 Şubat Pazartesi

|
ADI SOYADI
|
DOĞUM YERİ
|
DEFİN/MEZARLIK
|
ANİSSA USLU
|
SAİNT DİE-FRANSA
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
NACİYE KORKMAZ
|
KIRKIŞLA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MEHMET EMİN KAYACIK
|
KARATAY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AKİLE İNANÇ
|
TAŞPINAR
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ÖMER ÇELİKTAŞ
|
SELÇUKLU
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FADİM DORUK
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
YAHYA CEYLAN
|
MECİDİYE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
MUSTAFA EL ZİR
|
SELÇUKLU
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
MEHMET EMİN EROL
|
KIZILVİRAN
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HALİM UĞURLU
|
ÜÇPINAR
|
ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|
FADİME BOYDAK
|
TEPEKÖY
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET KURAĞ
|
DERBENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
GÜLBAHAR YARDIMCI
|
KAYACIK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SEFER GÜLECCİ
|
AYVALCI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HASAN ALİ GÜN
|
DEMİRCİ/DERE
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN ARSLAN
|
HADİM
|
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
|
MUSTAFA TARHAN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SENAR ÜYE
|
ÖZALP
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
ABDÜLAHAT CEVİZLİ
|
KOÇAŞ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96