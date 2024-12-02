Konya’da ezan saatleri değişti! Artık daha erken okunacak
Konya’da, ezan saatlerinde değişiklik yapıldı. Artık ezan daha erken okunacak. İşte detaylar…
Konya'da ezan saati geriye alındı. Konya İl Müftülüğü, sabah ezanı saatini geri çekti. Ezan, artık imsak vaktinde okunacak. İl Müftülüğü, kentin sanayi ve ticaret merkezi olma özelliği, kış aylarında erken mesaiye başlayan çalışanların ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldığını duyurdu.
Sabah Ezanından 30 Dakika Sonra Namaz Kılınacak
Konya İl Müftülüğü, 2 Aralık 2025 tarihinde sabah ezanının imsak vaktinde okunacağını, bu değişikliğin özellikle sanayi çalışanlarının camide cemaatle namaza katılabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti. Yeni uygulama kapsamında sabah namazı ezanı, imsak vaktinin hemen ardından okunacak ve 30 dakika sonra namaz kılınacak.
Konya 2 Aralık 2024 namaz saatleri
Konya'da namaz saatleri şu şekilde;
İmsak : 6:15
Güneş : 07:41
Öğle : 12:46
İkindi : 15:17
Akşam : 17:38
Yatsı : 18:59
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