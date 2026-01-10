Konya’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir Beyşehir Kara yolu üzeri Akçalar kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Akçalar Mahallesi kavşağından yola çıkan Yusuf Muhammet Teke idaresindeki 42 ANN 863 plakalı Tofaş Şahin otomobil ile Seydişehir'den Beyşehir yönüne seyir halinde olan Sinan A. yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı.
Hastanede Acı Haber Geldi
Kazada, araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Yusuf Muhammet Teke yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı haber alan Teke'nin yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.
İkisi de Mesaiye Gidiyordu
Hayatını kaybeden Yusuf Muhammet Teke'nin Seydişehir'de bir fabrikada çalıştığı ve mesaiye gittiği, Sinan Aksoy'un da Beyşehir'de organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve mesaiye gittiği öğrenildi.
