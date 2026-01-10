Konya Girişimci İş İnsanları Derneği gazetecilerle bir araya geldi
- Güncelleme Tarihi:
TÜGİK Konya Girişimci İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) tarafından, ortaya konulacak 2026 vizyonunun istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz, bir restoranda düzenlenen programda, bir araya geldiği gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin bunu en iyi şekilde atlatacağına değinen Korkmaz, "Çarklarımız dönüyor. 2026'nın özellikle ikinci çeyreğinden itibaren çarkların daha hızlı döneceğini düşünüyorum." dedi.
Korkmaz, Konya'daki üretim ekonomisinin diğer illere göre daha iyi olduğunu, Konya için mücadele ettiklerini anlattı.
"Enflasyonla mücadelenin hepimiz için bir milli mücadele gibi olması lazım"
Salgından sonraki süreçte, ilgili kurumların enflasyonla ciddi şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti: "Burada iş insanları olarak her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Bizlerin de çok ciddi, özveriyle çalışması gerekiyor. Enflasyonla mücadelenin hepimiz için bir milli mücadele gibi olması lazım. En aşağıdan en yukarıya kadar hepimizin buna katılması gerekiyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılan zam oranında maliyetlerimizi artırmamamız lazım. Böyle yaparsak hep beraber başarılı oluruz."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”