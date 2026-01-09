Konya’nın büyük ilçesine yakışmıyor: Alt geçitteki çukur sürücüleri kızdırdı!

Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük şehri olan Konya'nın il olmaya aday ilçesinde ulaşım sorunu yaşanıyor.
Alt geçitte çukur!
Ereğli ilçesindeki Hamdi Çağıran Alt Geçidini kullanan sürücüler canından bezdi. Alt geçit asfaltında oluşan çukur günden güne büyüyerek araçlara zarar vermeye başladı.
Çukur Kapatılmadı!
Ereğli Belediyesinin henüz birkaç ay önce attığı asfaltta yaşanan dezenformasyon ilçe sakinlerini şaşırttı. Çukurun günlerdir kapatılmaması ise başka bir konu...
Sürücüler bıktı!
Kış ve yağmur sezonunda Hamdi Çağıran Alt Geçidinde yaşanan sorunlar Ereğlileri kızdırıyor. Belediye ekiplerine çağrı yapan vatandaşlar sorunun bir an önce giderilmesini istiyor.
