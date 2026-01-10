Konya’da kan bağışı kampanyası

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Türk Kızılay mobil kan bağış aracında "Bağışlanan her kan ormanda üç fidan" sloganıyla başlatılan kampanyaya, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, doktor muayenesinin ardından kan bağışı yaptı.
Kaynak: AA
