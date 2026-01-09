Konya otogarı sıfır atık uygulamasıyla çevreye katkı sağlıyor

Çevre dostu yapısıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor. “Temiz Otogar, Temiz Çevre” anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Konya Otogarı’nda 2025 yılında 14,7 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali, Sıfır Atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla örnek oluyor.

2021 yılında Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan Konya Otogarı, 2053 Sıfır Karbon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor. 2025'DE 15 TONA YAKIN ATIĞI AYRIŞTIRARAK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Temiz Otogar” markasıyla tescillenen Konya Otogarı, "Temiz Otogar, Temiz Çevre” sloganıyla 2025 yılı içerisinde 14 ton 790 kilogram atığı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı. Yapılan bu çalışmalar sayesinde; 103 adet ağaç, 51 bin 288 kilovat saat enerji, 73 varil petrol, 1 ton 432 kilogram sera gazı salımı, 33 metreküp depolama alanı ve 4 ton hammadde tasarrufu sağlanarak çevreye önemli katkı sunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yapısıyla öne çıkan Konya Otogarı'nda yürüttüğü Sıfır Atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla hem doğal kaynakların korunmasına hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına katkı sağlamaya önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu