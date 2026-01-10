GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
KONYA Haberleri

Konya’nın Aralık ayı trafik raporu açıklandı: Kayıplar ağır!

Konya’nın Aralık ayı trafik raporu açıklandı: Kayıplar ağır!
Konya’da polis sorumluluk bölgesinde, aralık ayında bin 442 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Aralık Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı.

Aralık Ayı Raporu

Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aralık ayında toplam bin 442 kaza meydana gelirken, bunlardan 609'u ölümlü-yaralamalı, 833'ü maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi ise yaralandı.

2025 Yılı Toplam Bilançosu

Konya'da 2025 yılında ise, polis sorumluluk bölgesinde 9 bin 297 ölümlü-yaralamalı, 10 bin 111 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 108 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 846 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER