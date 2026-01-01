Konya’da Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde için Konya’da yüzlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, Gazze’ye yardım ve boykot çağrısını yeniledi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kapu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına yüzlerce Müslüman katıldı. Saf tutan cemaat, Gazze ve Müslümanlar için dualar etti.





"Şehadetin ve Mücadelenin Sembolü Oldu"

Cenaze namazının ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu başkanı Adem Ceylan, toplanan kalabalığa hitap etti. Ceylan konuşmasında, Ebu Ubeyde'nin "temiz bir şehadetin sembolü” olduğunu ifade ederek, şartlar ne olursa olsun Allah yolunda mücadelenin ne anlama geldiğini tüm Müslümanlara gösterdiğini söyledi.





Gazze İçin "Gevşemeyin" Uyarısı

Ceylan, Ebu Ubeyde ve onunla birlikte mücadele edenlerin, İslam'ın kutsallarından Mescid-i Aksa ve Filistin toprakları için canlarını feda ettiklerini belirterek, "Her ne kadar ateşkes sağlandığı söylense de bugün dünden daha fazla Gazze'ye yardım etmemiz gerekiyor. İsrail, ateşkese rağmen şartlara uymuyor; bombardımanlar sürüyor ve vaat edilen yardımlar bölgeye tam anlamıyla ulaşmıyor. Gevşemeden hem boykotu sürdürmeli hem de Gazzeli Müslümanlara yardım etmeye devam etmeliyiz” dedi.





Sloganlar ve Dualarla Uğurlandı

Ceylan'ın konuşması sırasında kalabalık tarafından İsrail'i protesto eden ve Hamas'a destek içeren sloganlar atıldı. Program, Sami Yıldız Hoca Efendi'nin yaptığı dua ile sona erdi. Duaya cemaat hep birlikte ‘amin' dedi. Gıyabi cenaze namazı programına çok sayıda kadının da kendileri için ayrılan bölümde katıldığı görüldü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcülüğünü yapan ve asıl ismi Huzeyfe el Halid olan Ebu Ubeyde'nin, şehadetinin gerçekleştiği tarihte 40 yaşında olduğu öğrenildi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, Ebu Ubeyde'nin 30 Ağustos'ta düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü ileri sürülmüş; Hamas ise şehadet haberini 29 Aralık 2025 tarihinde duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinde Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazları kılındı.

