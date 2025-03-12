Konya’da geri dönüşüme sanatsal dokunuş!

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde önemli bir etkinliğe imza attı. Çevre temizliği, doğanın korunması ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla “Sıfır Atık” adlı sergi ve atölye çalışması düzenlendi. Sergide akademisyen ve öğrencilerin el emeği, göz nuru ile hazırladığı eserler görücüye çıkarıldı.

Hayata geçirdiği projelerle hem Türkiye hem de dünyada adından söz ettirmeyi başaran, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde eden Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, bu kez "Sıfır Atık” adlı sergiye imza attı.

Sergi ile gelecek nesillere temiz, yaşanılabilir bir dünya bırakmak, evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüşümü gibi konulara dikkat çekmek amaçlandı. Sergide İç Mimarlık, Moda Tasarımı ve El Sanatları bölümlerindeki öğretim elemanları tarafından plastik, tekstil ve deri atıklarından oluşan eserler sergilendi.

Sergide Doç. Dr. Burcu Başaran, Doç. Dr. Tuğba Şener ve Arş. Gör. Dr. Merve Varol Can'ın kişisel sergilerinden eserlerle Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Koparan'ın öğrencilerle birlikte hazırladığı ürünler sergileniyor.

Sürdürülebilirliğin tüm toplumların kendilerine amaç edindikleri bir konu olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, "Sürdürülebilirliğin temel amacı insan hayatının sürdürülebilirliği. Bunun da en önemli bileşenlerinden bir tanesi çevresel sürdürülebilirlik. Bizler çevrenin kirlenmesini önlemek adına sergideki eserler gibi dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Bu tarz çalışmalar, milli gelire de ciddi katkı sağlayacak. Öğrencilerimizin de bu tür etkinliklerin içerisinde yer alması mesleki gelişimleri açısından son derece önemli” dedi.

Serginin açılışına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Betül Akça ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İç Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Dr. Merve Varol Can'ın atölye yürütücülüğünde gerçekleşen ‘'Sıfır Atık İleri Dönüşüm Atölyesi'' kapsamında da tek kullanımlık plastik atıkların çevreye verdiği zarara dikkat çekmek ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kampüsteki pet şişeler toplanarak yeniden değerlendirilmesi sağlandı.