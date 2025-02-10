Konya’da havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık mevkisinde havaya rast gele ateş edildiği yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, silah seslerinin geldiği bölgede A.Ö, M.C.G. ve K.Ş. tespit ediyldi. Şüphelilerden K.Ş'nin elinde pompalı tüfek olduğunu fark eden ekipler, üç kişiyi de gözaltına aldı. Şahısların kullandığı suç aleti tüfeğe de el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından işlem başlatıldı.
Kaynak: AA