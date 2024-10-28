Konya’da hızla büyüyen alevler fabrikayı sardı! Büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi
Konya’da otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızlı büyüyüp fabrikayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlüklü söndürülürken, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
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