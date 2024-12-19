Konya’da Huzur Güven uygulaması! 3 bin 973 şahıs sorgulandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Aralık 2024 tarihinde Huzur Güven uygulaması gerçekleştirdi. 83 tim ve 236 personelin görev aldığı uygulamada, yapılan denetimlerde toplamda 3.973 şahıs sorgulandı.
27 şahıs yakalandı!
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 27 şahıs yakalandı. Bu suçlar arasında, silahlı tehdit, kaçakçılık, bilişim sistemleriyle hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit, mühür bozma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi ciddi suçlar yer aldı.
Uygulama sırasında ayrıca, 110 adet cep telefonu, 47 adet akıllı saat, 2 adet uyuşturucu madde aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirildi.
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