Konya’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza, ilçe merkezi Cumhuriyet meydanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A. D. idaresindeki 11 ER 332 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 42 ANH 515 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada D. yara almazken diğer otomobilin sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi