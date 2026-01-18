Konya’da kar güzelliği! Meke Gölü görsel şölen sundu
Konya genelinde bugün bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı, Karapınar ilçesinde de kendini gösterdi. Tarım kenti olarak bilinen ilçede yağışın başlamasıyla birlikte çevre kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Meke Gölü kartpostallık görüntüler sundu
Kar yağışıyla birlikte Karapınar'ın simge doğal alanlarından biri olan Meke Gölü, karla kaplanan çevresiyle adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüyle çevrilen göl, ortaya çıkan görüntüsüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Soğuk hava ve buzlanma uyarısı
Yetkililer, bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Sürücülerden tedbirli olmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.
