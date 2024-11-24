Konya’da kar yağışı devam edecek mi, kaç gün sürecek? Meteoroloji listeyi güncelledi

Konya’da kar yağışı etkili oluyor. Gece sıcaklıkları bazı ilçelerde -11°C’ye kadar düşecek. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve 31 ilçesi için önümüzdeki beş güne dair hava tahmin raporlarını açıkladı. Tahminlere göre, Konya genelinde kış etkisini göstermeye devam edecek. 25 Kasım Pazartesi Konya'nın merkez dahil tüm 31 ilçesinde kar yağışı etkili olacak. 26 Kasım Salı günü ise kar yağışı beklenmiyor, hava parçalı bulutlu geçecek. Hafta Boyunca soğuk hava dalgası sürecek ve gece sıcaklıkları bazı ilçelerde -11°C'ye kadar düşecek. Meteoroloji yetkilileri, özellikle düşük sıcaklıkların buzlanma ve don olaylarına yol açabileceğini belirterek vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: - Trafikte dikkatli olunması, - Zincir ve kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, - Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması. Güncel hava durumu bilgilerini ve gelişmeleri takip ederek, soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Konya genelinde ekipler, karla mücadele için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Kaynak: Haber Merkezi

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