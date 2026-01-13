Konya’da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi başta olmak üzere birçok noktada kar kalınlığı artarken, çevre mahallelerde yağışın yer yer devam ettiği öğrenildi.
Kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı karayolları ve belediye ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışmaları sürdürülürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
