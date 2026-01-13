GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,25
STERLİN
58,06
GRAM
6.422,72
ÇEYREK
10.557,59
YARIM ALTIN
21.011,92
CUMHURİYET ALTINI
41.891,33
KONYA Haberleri

Konya’da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu
Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve çevre mahalleler beyaza büründü.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi başta olmak üzere birçok noktada kar kalınlığı artarken, çevre mahallelerde yağışın yer yer devam ettiği öğrenildi.

Kar yağışı sonrası yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı karayolları ve belediye ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışmaları sürdürülürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER