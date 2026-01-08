GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi ile Yeşilyurt Mahalleleri arasında meydana geldi.

Otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı!

Alınan bilgiye göre, Emrullah A. (53) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Kazada sürücü A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert A. (23), Naciye A. (52) ve Zeliha Y. (68) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)

