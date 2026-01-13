Konya’da okulların tatil olduğu ilçe sayısı 6’ya çıktı!

Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bu ilçede okullar 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Konya'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hızla düştü. Dondurucu soğuk ve buzlanma riskinin artması üzerine, kentteki 6 ilçede tedbir amacıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Konya'nın Akşehir, Hüyük, Bozkır, Doğanhisar, Sarayönü ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

AKŞEHİR

Akşehir ilçesinde olumsuz hava koşulları (Don ve buzlanma)'nın ulaşımda tehlike ve risk oluşturabileceği değerlendirildiğinden, 14.01.2026 tarihinde (Çarşamba) ilçe merkezi ve kırsalda yer alan tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları, bilim sanat merkezi, rehabilitasyon merkezleri ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenciler için İlçe hıfzısıhha kurulu kararı ile eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

HALKAPINAR

Halkapınar ilçesi genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve buzlanma ile birlikte seyreden olumsuz hava şartları nedeniyle, öğrencilerin ve personellerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla; 14 Ocak tarihinde, ilçe genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel, aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

HÜYÜK

Hüyük ilçesinde de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitim gören Başlamış Mahallemizde Eğitim-Öğretime 14.01.2026 Çarşamba günü ara verilmesine karar verildi.

BOZKIR

Bozkır ilçesinde olumsuz hava koşulları (Don ve buzlanma)'nın ulaşımda tehlike ve risk oluşturabileceği değerlendirildiğinden, 14.01.2026 tarihinde (Çarşamba) ilçe merkezi ve kırsalda yer alan tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları, bilim sanat merkezi, rehabilitasyon merkezleri ve işletmelerde beceri eğitimi alan öğrenciler için İlçe hıfzısıhha kurulu kararı ile eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SARAYÖNÜ

Sarayönü ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14/01/2026 Çarşamba günü ilçe genelindeki tüm okullarımızda ve yaygın eğitim kurslarımızda Eğitim-Öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verilmiştir.

Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün idari izinli sayılacağına da karar verildi.

DOĞANHİSAR

Doğanhisar ilçesinde aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, 14/01/2026 Çarşamba günü (1) gün süreyle tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli,hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

(Berna Ata)