Sürücüler dikkat! Konya AKOM’dan uyarı geldi

Konya Afet Koordinasyon Merkezi, buzlanma ve don riskine karşı kent genelini kapsayan önemli bir duyuruda bulundu.
Konya AKOM, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve olumsuz yol koşulları nedeniyle kent genelinde önlemlerin artırıldığını duyurdu.
Solüsyon ve tuzlama çalışmaları sürüyor
AKOM ekiplerinin, buzlanma ve don olaylarına karşı solüsyon ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Özellikle ana arterler, çevre yolları ve riskli bölgelerde ekiplerin yoğun şekilde görev yaptığı ifade edildi.
Sürücülere kış lastiği uyarısı
Yetkililer, sürücülerden kış lastiği başta olmak üzere araç donanımlarını kontrol etmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica etti.
Çalışmalar aralıksız sürüyor
Ekiplerin, olası buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiği vurgulandı.
AKOM, paylaşımlarında "Kar berekettir” mesajını da yineleyerek, kış şartlarının olumsuzluklara yol açmaması için sahada 7/24 görev başında olunduğunu belirtti.
