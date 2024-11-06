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Konya’da organ bağışının önemi anlatıldı

Konya’da organ bağışının önemi anlatıldı
Konya’da organ nakli olanlar ve organ bağışçısı yakınları düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye genelinde 35 bin kişinin üzerinde organ nakli bekleyen hasta bulunuyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde Konya Şehir Hastanesinde bir etkinlik düzenlendi.

Programda organ bağışının önemi anlatıldı. Bağışçı yakınları ile nakil olanların katıldığı etkinlikte, nakil yapılan kişiler yıllarca yaşadıkları zorunlukları anlatırken, bu tür etkinliklerle organ bağışı konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesinin önemine değindiler.

"35 binden fazla kişi organ nakli için beklemektedir"

Etkinlikte konuşan Konya Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Akif Yazar,

"35 binden fazla kişi organ nakli için beklemektedir. Bunların çok büyük bir kısmı böbrek nakli için bekliyor. 25 binden fazla hasta sadece böbrek nakli için bekliyor. Peki nakil nasıl oluyor. Canlıdan nakil olduğu gibi kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden de organ nakli olabiliyor. Canlıdan nakillerde bir kişi bir yakınına sadece bir böbreğini verir, başka hiçbir organ nakli olmaz. Ama yoğun bakımda vefat etmiş, beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden bir nakil olduğunda kalbini, karaciğerini, pankreasını, böbreklerini iki ayrı kişiye olmak üzere toplamda 8 kişiye verebilir" dedi.

Kaynak: İHA

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