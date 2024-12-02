GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da Şebiarus törenlerine sayılı günler kaldı! YHT’den Ankara-Konya-Ankara hattına ek sefer

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da Şebiarus törenlerine sayılı günler kaldı! YHT’den Ankara-Konya-Ankara hattına ek sefer
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne yoğun ilgi dolayısıyla ilave YHT seferleri planladığını belirterek, “Ankara-Konya-Ankara hattında düzenlenecek ek YHT seferleri, 17 Aralık’ta Ankara’dan saat 14.30’da hareket edecek, Konya’dan saat 23.10’da dönüş sağlayacak.“ dedi.

Yalçın, Şebiarus törenlerinin, medeniyetin manevi değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu dönemde YHT'lerde yoğunluğun arttığına dikkati çeken Yalçın, "Şebiarus törenlerine yoğun ilgi nedeniyle TCDD Taşımacılık, yolcularımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave YHT seferleri planladı. Ankara-Konya-Ankara hattında düzenlenecek ek YHT seferleri, 17 Aralık'ta Ankara'dan saat 14.30'da hareket edecek, Konya'dan saat 23.10'da dönüş sağlayacak. İlave seferlerle, törenlere katılmak isteyen vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yolculuk yapması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yolculara en kaliteli hizmeti sunarak güvenli, hızlı ve konforlu seyahat etmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

- Ankara-Konya hattına 822 ilave koltuk

Ankara'dan saat 14.30'da kalkacak trenin 16.16'da Konya'ya varacağını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Törenlerin ardından Konya'dan 23.10'da kalkacak tren Ankara'ya 00.55'de ulaşacak. Yoğun yolcu talebinin olduğu Ankara-Konya güzergahında her yıl yüzbinlerin katıldığı bu manevi yolculuğa destek olmak amacıyla yaptığımız ek seferle 822 ilave koltuk sağlıyoruz. TCDD Taşımacılık olarak, halkımızın kültürel ve manevi değerlere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yalçın, yoğun talep gören seferler için bilet satışlarının TCDD Taşımacılık internet sitesi, mobil uygulaması ve satış noktalarından yapıldığını belirterek, vatandaşların ek seferlerle daha fazla yolculuk seçeneğine sahip olacağını ve etkinliğe katılımın kolaylaşacağını aktardı.

Kaynak: AA

  • #ek sefer #Şebiarus törenleri #TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın #YHT

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER