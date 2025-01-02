Konya’da şivlilik coşkusu! Çocuklara bere dağıttı

Konya'da asırlardır sürdürülen şivlilik geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Şehrin sokaklarında kapı kapı gezen çocuklar torbalarını şeker ve çikolata ile doldururken farklı ikramlar da dikkat çekti.
Üşüyen çocuklara bere!
Konya emlak üzerine faaliyet gösteren firma, iş yerine gelerek şivlilik isteyen çocuklara sıcak bir sürpriz yaptı. Çocuklara şekerlemelerin yanında dolaşırken üşümemeleri için şapka da hediye edildi.
Akşama kadar devam etti!
Şivlilik için iş yerine giren kız çocuklar pembe, erkekler ise lacivert şapkalarıyla çıktı. Konya'da akşama kadar devam eden şivlilik coşkusu büyük, küçük herkesi çok mutlu etti.