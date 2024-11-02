Konya’da sobacılarda hareketlilik başladı! Kış aylarında soba zehirlenmelerine dikkat!

Havaların soğumasıyla birlikte sobacılarda da hareketlilik arttı. İyi kurulmayan ve bakımı yapılmayan sobalar zehirlenmelere yol açabiliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları başlarken, Konya'da soba satıcılarında hareketlilik artıyor.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi sobalı evlerde oturan vatandaşlar soba satıcılarının yolunu tuttu. Esnaflar ise vatandaşlara sobanın her yıl kurulmadan önce gözden geçirilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Yanlış kurulan sobalar zehirlenmelere yol açabiliyor.

"Soba her yıl kurulmadan önce gözden geçirilmelidir”

Sobanın ömrünün temiz kullanım ve bakıma göre değiştiğini belirten soba satıcısı Abdülkadir Teksöğüt, "Temiz kullanıp, bakımı yapıldığı sürece uzun vadede kullanılabilir. Yalnız yıpratılırsa, nemli yerlerde tutulursa daha çabuk ömrü tükenir. Temiz kullanıp, koruyup kollamakta fayda var. Temizlik aşamalarında içindeki kurum temizlenir, soba temiz bir torbaya alınır, nemsiz bir yerde muhafaza edilirse uzun vadede kullanılabilir. Temizlikte çırpma vesaire derler biz onu tavsiye etmiyoruz. Borularda dış emayesini atıp çabuk korozyon yapma durumu vardır o yüzden içinin temizlenmesi yeterlidir. Soba her yıl kurulmadan önce gözden geçirilmelidir. Birincisi deliği, yırtığı, hava alan bir yeri var mıdır bakılır. En önemli şart olan da bacanın temizliği ve sağlıklı olduğunun kontrol edilmesidir. Bacanın tepesindeki şapka kısmının sağlam durduğuna emin olmak gerekir. Çünkü rüzgar ters akımlarda içeriye doğru basar, gaz zehirlenmesi o sebepten oluşur. Soba kurulmadan önce sistemin tamamen bir gözden geçirilip sağlıklı olduğuna emin olunması, ondan sonra kurulması lazım. Para verilip alınan malzemenin korunması milli servet gözüyle bakılarak bunun itinayla temiz korunması gerekir ki uzun vadede kullanılsın. Kimisi 3-5 senede nemli bir yere bodruma atar çabuk çürür, küflenir kimisi de temiz korur yıllarca kullanır. O kullanıcının kendi özenine bakar” dedi.

"Sobanın ömrünü uzatmak için kovanın kaliteli olması lazım”

Kuzinelerin 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 30 yıl gidebileceğini söyleyen Teksöğüt, "Ürünün kalitesine göre değişir. Ekonomik malzemeler de vardır, kaliteli malzemeler de vardır. Fiyatına göre malzemesi olur muhakkak. Biz en düşük, orta kalite ve üst kalite, üst kalite biraz yorar bu ekonomik şartlarda ama en azından orta kaliteden aşağıya inilmemesini tavsiye ediyoruz. Kömürün kalori oranı yüksekse sağlam kova, temiz kovalardan kullanılması lazım. İnce kova kullanılırsa kova delinir bu sefer sobayı deler ve sobanın ömrünü tüketir. Kovaya da özen gösterilmesinde fayda var. Onlar da çeşit çeşittir. Buna göre biraz ucuzuna kaçalım da bugün işimizi görsün dediğin ürün en çabuk eskiyen üründür. Biraz daha orta kalite veya üst kalitelerde, özellikle kovada, sobanın ömrünü uzatmak için kovanın kaliteli olması lazım. Bizim vatandaşımız kova deliniyor onunla sobayı kullanmaya devam ediyor. Soba yıpranıyor bu sefer diyor ki soba çabuk delindi, sen özen göstermedin. Üreticinin veya satıcının sorunu değildir. Sen para verip milli servettir gözüyle bakıp korumadığın, ürüne göstermediğin özenin sonucudur o” diye konuştu.

Kaynak: İHA