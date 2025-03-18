Konya’da Sokak Hayvanları İçin Modern Barınak İnşa Ediliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi amacıyla modern bir hayvan barınağı inşa ediliyor.

İçerisinde sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitesinin yapılacağı kliniğinde bulunacağı tesisin altyapı çalışmaları başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Sadece bir barınak değil, onların kendilerini güvende hissedeceği, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağı modern bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.

Başkan Bayındır, hayvanların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla projeye büyük önem verildiğini ve çalışmaların hızla sürdüğünün de altını çizdi.