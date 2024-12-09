Konya’da suçlulara geçit yok: Çok sayıda gözaltı ve ele geçirilen malzeme!
Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, silah, uyuşturucu madde ve kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede 2 - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan operasyon ve denetimlerde; haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 16 şahıs, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 şahıs, ifadeden dolayı aranan 6 şahıs yakalandı.
Denetimlerde bir iş yerine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapılırken, içeride kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Çalışmalarda, 18 narkotik yakalamasında 33 şüpheli şahsa ve kaçakçılık suçundan 1 kişiye işlem yapıldı.
Yapılan denetimlerde; 5 ruhsatsız tabanca, 4 bin 264 adet sentetik ecza hap maddesi, 59,48 gram farklı türde uyuşturucu maddesi, 41 bin 200 adet makaron ve 21 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
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