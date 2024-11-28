Konya’da şüpheli ölüm! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre karı-koca oldukları öğrenilen 73 yaşındaki Mehmet Karatepe ve 74 yaşındaki Fatma Karatepe'den haber alamayan tanıdıklarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaşlı çiftin bulunduğu dairenin kapısı açılırken, çift hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
DOĞAL GAZ KAÇAĞINDAN ZEHİRLENDİKLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR
İlk incelemelere göre çiftin doğal gaz kaçağından zehirlenerek hayatını kaybettikleri değerlendiriliyor. Karatepe çiftinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.
NORVEÇ'TE YAŞAYAN KIZLARININ YANINA GİDECEKLERDİ
Öte yandan çiftin, dün evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle kombiyi tamir ettikleri ve bu sabah 10.00'da uçakla İstanbul'a, oradan da Norveç'te yaşayan kızlarının yanına gitmeyi planladıkları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi