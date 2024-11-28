GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da şüpheli ölüm! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da şüpheli ölüm! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre karı-koca oldukları öğrenilen 73 yaşındaki Mehmet Karatepe ve 74 yaşındaki Fatma Karatepe'den haber alamayan tanıdıklarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve  polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaşlı çiftin bulunduğu dairenin kapısı açılırken, çift hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

DOĞAL GAZ KAÇAĞINDAN ZEHİRLENDİKLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk incelemelere göre çiftin doğal gaz kaçağından zehirlenerek hayatını kaybettikleri değerlendiriliyor. Karatepe çiftinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

 

NORVEÇ'TE YAŞAYAN KIZLARININ YANINA GİDECEKLERDİ

Öte yandan çiftin, dün evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle kombiyi tamir ettikleri ve bu sabah 10.00'da uçakla İstanbul'a, oradan da Norveç'te yaşayan kızlarının yanına gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER